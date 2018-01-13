Кайшева, Акимова, Юрлова и Виролайнен фактически гарантировали себе участие в ОИ

РУПОЛЬДИНГ /Германия/, 13 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Четыре российских биатлонистки Ульяна Кайшева, Екатерина Юрлова-Перхт, Татьяна Акимова и Дарья Виролайнен фактически обеспечили себе участие в предстоящих Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Как сообщил журналистам старший тренер женской сборной Сергей Коновалов, все они примут участие в заключительном перед Играми этапе Кубка мира, который пройдет в итальянском Антхольце.

Ранее старший тренер национальной команды отмечал, что в Антхольце выступят пять биатлонисток, которые после будут включены в олимпийский состав сборной.

"Да, Кайшева, Юрлова, Акимова едут на следующий этап. Думаю, Виролайнен тоже поедет", - сказал Коновалов.

Этап в Антхольце пройдет с 17 по 21 января, Олимпийские игры стартуют 9 февраля.