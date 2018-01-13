Тренер российских гандболистов остался доволен отборочной игрой ЧМ-2019 с финнами

КАЗАНЬ, 13 января. /ТАСС/. Главный тренер мужской сборной России по гандболу Эдуард Кокшаров остался доволен игрой с командой Финляндии на 60% и считает, что россияне выполнили основную задачу. Такое мнение он выразил журналистам после матча отборочного турнира чемпионата мира 2019 года, который прошел в субботу в Казани.

Российские гандболисты одержали победу над командой Финляндии со счетом 36:26 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира 2019 года. Заключительная встреча россиян в группе 1 прошла на арене "Баскет-холл" в Казани.

"Команда выполнила основную задачу, доволен этим. Была установка на игру, доволен на 60%. Конечно, мы заведомо знали, что сильнее сборной Финляндии. Тяжело было мотивировать команду, но мы постарались выполнить задачу", - сказал он.

Как сообщил вратарь россиян Олег Грамс, который стал лучшим игроком матча, пришло очень много зрителей (4900 человек) и поддержали команду, а национальной сборной удалось показать красивую игру. "Не хотелось дома проигрывать. В Казани нельзя было показать некрасивую игру. Думаю, сегодня все получилось и нам удалось порадовать зрителей и получить самоудовлетворение от матча", - сказал он.

По словам левого крайнего игрока сборной России Романа Остащенко, игра получилась разная, во время первого тайма спортсмены не были настроены на матч, но разыгрались ко второй половине. "На второй тайм вышли более собранно, хотелось порадовать болельщиков, так начинать Евро нельзя, нужно было лучше настроиться. Так как я играю мало, мне меньше доверяют, мне хочется доказать тренеру и себе, что могу играть на высшем уровне", - добавил он.

О результатах сборной

Как сообщалось, российская команда победила во всех шести матчах в группе 1. В активе сборной России 12 очков, сборная Финляндии с тремя очками занимает третье место. Позднее пройдет заключительный матч группы, в котором встретятся команды Словакии и Люксембурга. Словаки с шестью очками идут вторыми, люксембуржцы, на счету которых одно очко, занимают четвертое место.

Сборная России ранее уже обеспечила себе первое место в группе 1. Таким образом, российские гандболисты сыграют в стыковых матчах отборочного раунда ЧМ-2019.

Россияне начали отборочный турнир с первого раунда. На этой стадии выступают разделенные на шесть групп 23 команды, которые не пробились на чемпионат Европы в Хорватии (12-28 января 2018 года). Победители групп выходят в стыковые матчи, где к ним присоединятся 10 команд, не сумевших завоевать путевки на чемпионат мира по итогам чемпионата Европы. На чемпионат мира уже отобрались сборные Дании и Германии в качестве стран-хозяек первенства, а также команда Франции, являющаяся действующим чемпионом мира.

Чемпионат мира по гандболу среди мужчин 2019 года пройдет в Дании и Германии с 9 по 27 января.