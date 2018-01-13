"Спартак" принес извинения за "неудачное высказывание" в Twitter клуба

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Футбольный клуб "Спартак" принес извинения за сообщение в клубном Twitter, которое ряд западных СМИ счел расистским. Об этом журналистам заявили в пресс-службе клуба.

В субботу "Спартак" на своей странице в Twitter опубликовал видео, на котором защитник команды Георгий Джикия снимает бразильских игроков "Спартака" и называет их "шоколадками". Позднее пост был удален.

"Спартак" приносит извинения за неудачное высказывание в официальном Twitter клуба всем, кого оно могло задеть. Спортсмен никого не хотел обидеть, а просто неудачно пошутил", - заявили в пресс-службе.

"Спартак" проводит учебно-тренировочный сбор в Дубае.