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"Спартак" принес извинения за "неудачное высказывание" в Twitter клуба

Спорт
13 января, 18:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, января. /ТАСС

В субботу "Спартак" опубликовал видео, на котором защитник команды Георгий Джикия снимает бразильских игроков клуба и называет их "шоколадками"

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Футболисты "Спартака"

Футболисты "Спартака"

© Александр Ступников/"Спартак"

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Футбольный клуб "Спартак" принес извинения за сообщение в клубном Twitter, которое ряд западных СМИ счел расистским. Об этом журналистам заявили в пресс-службе клуба.

В субботу "Спартак" на своей странице в Twitter опубликовал видео, на котором защитник команды Георгий Джикия снимает бразильских игроков "Спартака" и называет их "шоколадками". Позднее пост был удален.

"Спартак" приносит извинения за неудачное высказывание в официальном Twitter клуба всем, кого оно могло задеть. Спортсмен никого не хотел обидеть, а просто неудачно пошутил", - заявили в пресс-службе.

"Спартак" проводит учебно-тренировочный сбор в Дубае.

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