Кайшева не верит, что ей намеренно сломали винтовку на этапе КМ в Рупольдинге

РУПОЛЬДИНГ /Германия/, 13 января. /ТАСС/. Российская биатлонистка Ульяна Кайшева не верит, что кто-то намеренно испортил ей винтовку во время индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге, чтобы помешать ей отобраться на предстоящие Олимпийские игры. Об этом она заявила журналистам.

В четверг Кайшева допустила три промаха на второй стрельбе, поскольку у ее винтовки отвалился диоптр. В итоге она заняла 89-е место. Для спортсменки, которая до этого одержала пять побед на Кубке IBU - втором по значимости международном турнире - это была первая в нынешнем сезоне гонка на этапе Кубка мира.

"Считаю, что виновата я, поскольку не досмотрела. Он был недостаточно докручен, как оказывается. Заговор? Я не верю. Конечно, все может быть, но я беру вину на себя", - сказала Кайшева, которая в субботу удачно прошла первый этап в эстафетной гонке.

"После финиша я сильно переживала, но благодаря поддержке тренеров и друзей быстро отошла. Комментарии я не читаю, поэтому не знаю, что именно происходит", - сказала она.

Кайшева выступит в следующем этапе Кубка мира в итальянском Антхольце, который пройдет с 17 по 21 января. Олимпийские игры стартуют 9 февраля.