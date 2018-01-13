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Мужская и женская сборные России вышли в финал в эстафетах на ЧЕ по шорт-треку

Спорт
13 января, 19:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, января. /ТАСС

Финалы в эстафетах на 3000 м у женщин и 5000 м у мужчин пройдут 14 января

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ТАСС, 13 января. Мужская и женская сборные России квалифицировались в финал в эстафетах на чемпионате Европы по шорт-треку, который проходит в немецком Дрездене.

Женская российская команда в составе Татьяны Бородулиной, Эмины Малагич, Софьи Просвирновой и Екатерины Ефременковой показала лучшее время в своем полуфинале (4 минуты 10,257 секунды). Также в финал квалифицировались сборные Венгрии, Франции и Германии.

Мужская команда России (Семен Елистратов, Денис Айрапетян, Виктор Ан и Александр Шульгинов) в своем полуфинале также показала лучшее время (6.43,786). Помимо сборной России, в решающем забеге выступят команды Венгрии, Нидерландов и Италии.

Финалы в эстафетах на 3000 м у женщин и 5000 м у мужчин пройдут 14 января, в последний день чемпионата Европы в Дрездене.

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