Андрей Лавров был уволен с поста первого вице-президента ФГР за прогулы

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион Андрей Лавров был уволен с поста первого вице-президента Федерации гандбола России (ФГР) за прогулы. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ФГР, олимпийский чемпион Лев Воронин.

Об увольнении Лаврова стало известно в субботу, должность первого вице-президента ФГР он занимал с 2011 года.

"Увольнение произошло по статье за прогулы. При этом ни в коем случае нельзя ставить под сомнение заслуги Андрея Ивановича Лаврова перед гандболом", - сказал Воронин.