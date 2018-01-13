"Реал" проиграл "Вильярреалу", Черышев сыграл 45 минут

ТАСС, 13 января. "Реал" потерпел поражение от "Вильярреала" со счетом 0:1 в домашнем матче 19-го тура чемпионата Испании по футболу.

Гол в матче забил Пабло Форнальс на 87-й минуте.

После перерыва на поле в составе гостей появился 27-летний российский полузащитник Денис Черышев. Для него игра с "Реалом" стала 11-й в чемпионате Испании в нынешнем сезоне, в десяти случаях он выходил на поле на замену, в матче пятого тура с "Эспаньолом" появился в стартовом составе и сыграл 61 минуту. В 11 встречах турнира Черышев отметился одним результативным действиям, в домашней игре девятого тура с "Лас-Пальмасом" (4:0) он отдал голевую передачу в добавленное ко второму тайму время.

"Реал" потерпел первое домашнее поражение от "Вильярреала" в истории чемпионата Испании.

Мадридский клуб с 32 очками занимает четвертое место в чемпионате Испании и отстает от лидирующей "Барселоны" на 16 баллов. "Вильярреал" располагается на пятой строчке, набрав 31 очко.

В следующем туре "Реал" сыграет дома с "Депортиво" 21 января, "Вильярреал" днем ранее также на своем поле сыграет с "Леванте".