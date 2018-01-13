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Экипаж Васильева стал седьмым на 11-м этапе ралли "Эко Рейс"

Спорт
13 января, 20:00 дата обновления: 13 января, 20:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, января. /ТАСС

Победили французы Гийом Гомес и Франсуа Борсотто

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ТАСС, 13 января. Россияне Владимир Васильев и Константин Жильцов на Mini заняли седьмое место на 11-м этапе ралли-рейда "Африка Эко Рейс" в зачете внедорожников и грузовиков.

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Спецучасток длиной 219 км экипаж Васильева преодолел за 1 час 48 минут 0,4 секунды. Победили французы Гийом Гомес и Франсуа Борсотто на Optimus (01:36.19), второе место заняли их соотечественники Матье Серрадори и Фабиан Люркин на MCM (+1.42), третьими стали еще одни французы - Паскаль Томас и Паскаль Ларрок на Optimus (+4.40).

В генеральной классификации лидируют Серрадори и Люркин, Васильев и Жильцов находятся на втором месте (+1:07.31), третьи - Томас и Ларрок (+4:10.40).

В зачете мотоциклов и квадроциклов на этапе первенствовал итальянец Симоне Агацци на Honda (02:00.39), вторым стал его соотечественник Паоло Чечи на КТМ (+1.59), третий результат показал британец Джонатан Блэкберн на KTM (+6.35). Россиянин Дмитрий Агошков на KTM показал 16-е время (+39.57). В общем зачете на первом месте идет Чечи, на втором - португалец Луиш Оливейра на КТМ, на третьем - его соотечественник Руй Оливейра на Yamaha, Агошков идет 18-м (из 18).

"Эко Рейс" завершится 14 января в Дакаре.

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