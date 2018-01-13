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Российская рапиристка Дериглазова выиграла этап КМ по фехтованию в Польше

Спорт
13 января, 21:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, января. /ТАСС

В финале спортсменка победила сильнее американки Ли Кифер со счетом 15:4

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Инна Дериглазова

Инна Дериглазова

© EPA/FILIP SINGER

ТАСС, 13 января. Россиянка Инна Дериглазова одержала победу в соревнованиях рапиристок на этапе Кубка мира по фехтованию, который проходит в польском Катовице.

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В финале Дериглазова победила американку Ли Кифер со счетом 15:4. Бронзовыми медалистками стали немка Анне Зауэр и итальянка Камилла Манчини.

Другая российская фехтовальщица Лейла Пириева заняла седьмое место. В четвертьфинальном поединке она проиграла Зауэр со счетом 6:15.

Россиянки Кристина Самсонова, Яна Алборова, Диана Яковлева, Марта Мартьянова и Аделина Загидуллина завершили борьбу на стадии 1/16 финала. Аделя Абдрахманова, Ирина Елесина, Лариса Коробейникова, Анастасия Иванова и Светлана Трипапина не смогли пройти дальше стадии 1/32 финала.

Дериглазова является олимпийской чемпионкой Игр-2016 в Рио-де-Жанейро и серебряным призером Игр-2012 в командных соревнованиях. 27-летняя россиянка четыре раза становилась чемпионкой мира. Также в ее активе два серебра и две бронзы на мировых первенствах.

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