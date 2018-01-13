Четыре очка Малкина принесли "Питтсбургу" победу над "Детройтом" в матче НХЛ

ТАСС, 13 января. "Питтсбург" одержал победу над "Детройтом" со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе хозяев дубль оформил российский нападающий Евгений Малкин (4-я и 23-я минуты). Также россиянин ассистировал Филу Кесселу (17) и Сидни Кросби (44). В составе "Детройта" единственную шайбу забросил Джастин Абделькадер (14).

В этом сезоне в активе Малкина теперь 41 матч и 46 (19 шайб + 27 передач) очков.

"Питтсбург" одержал третью победу подряд и вышел на восьмое место в Восточной конференции. В активе команды 49 очков в 45 играх. "Детройт", на счету которого 41 очко в 42 матчах, расположился на 13-й позиции на Востоке.

В следующем матче в ночь на понедельник "Питтсбург" на своем льду примет "Нью-Йорк Рейнджерс". "Детройт" днем ранее в гостях встретится с "Чикаго".

В другой встрече дня "Нью-Йорк Айлендерс" на выезде обыграли "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 7:2. Российский нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич провел на льду 15 минут 57 секунд, не отметившись результативными действиями.