Российские хоккеистки завершили домашний молодежный чемпионат мира без медалей

ДМИТРОВ /Московская область/, 13 января. /ТАСС/. Женская молодежная сборная России по хоккею заняла четвертое место и не смогла завоевать медали на завершившемся в субботу в подмосковном Дмитрове чемпионате мира.

Российская сборная начала турнир с сенсационной победы над канадками (3:2), впервые в истории обыграв представительниц страны кленового листа на молодежном уровне. Затем последовали поражения от фавориток турнира команды США (3:5) и крепкой сборной Швеции (0:2). Подопечные Евгения Бобарико с тремя очками заняли третье место в группе.

По регламенту турнира две последние команды квартета А проводят четвертьфинальные матчи против двух лучших команд из группы B. Россиянки успешно преодолели этот барьер, разобравшись со сборной Финляндии (2:0). В полуфинале хозяйкам турнира вновь предстояло пройти испытание командой Швеции.

Матч получился крайне упорным, но, как и во встрече группового этапа, у россиянок возникли проблемы с реализацией большинства. Вновь очень качественную игру показала шведский голкипер Анна Амхольт. В итоге шведки снова одержали победу - 2:1. Менее чем через сутки сборная России провела игру за третье место против канадок. Хозяйки турнира вновь продемонстрировали зараженность на игру и рвение к победе, но были биты более мастеровитым соперником со счетом 1:5.

Победителем мирового чемпионата в седьмой раз и четвертый раз кряду стала сборная США. В финале американки катком прошлись по команде Швеции - 9:3. Cкандинавки вошли с историю соревнований, став первой европейской командой- участницей финала мировых первенств.

Самым ценным игроком турнира стала форвард сборной США Тэйлор Хейс, которая набрала 8 очков (4+4) в пяти матчах турнира. Кроме нее, в символическую сборную турнира попали форварды Макенна Уэбстер (США) и Илона Маркова (Россия), а также защитники Алекси Гуай (Канада) и Майа Перссон (Швеция). Лучшим вратарем чемпионата была признана шведка Анна Амхольт.

Выступление россиянок можно считать успешным

Российская команда не смогла повторить успех прошлогоднего турнира, где она завоевала бронзовые награды. Тем не менее, данный результат можно признать скорее успешным, чем нет. Возможно, россиянкам не хватило опыта - ведь в составе команды выступало восемь хоккеисток 2002 года рождения и младше. Но им еще представится шанс попытать свои силы в рамках молодежных чемпионатов мира.

Конечно, не обошлось и без явных тренерских ошибок, главной из которых стал слабый розыгрыш большинства на поздней стадии турнира. Порой казалось, что подопечные Бобарико просто не знают, что делать с шайбой. В итоге многочисленные попытки довести розыгрыш лишнего полевого игрока до верного чаще всего, если и заканчивались бросками, то они были неподготовленными, поэтому не доходили до цели. Сыграй в этом компоненте россиянки более уверенно - результат мог бы быть совсем другим.

После матча за третье место с канадками Бобарико похвалил своих подопечных за самоотверженную игру. "Наши девчонки - молодцы. Им было очень тяжело физически и психологически, но они собрались и "через не могу" провели сегодняшнюю игру. Но я очень расстроен, что мы не завоевали медали при такой отличной поддержке болельщиков", - сказал наставник.

Относительно своего будущего в команде Бобарико пока решения не принял. "У меня контракт заканчивается 30 мая, не заглядываю, что будет дальше. Пока хочется отдохнуть и проанализировать свои ошибки", - сказал специалист.

По мнению главы Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка, выступление российской команды можно назвать успешным. "У нас боевая и перспективная команда, претензий к ней нет. К сожалению, женский хоккей у нас не так развит, как в США, Канаде, Финляндии. Поэтому выход в полуфинал российской сборной уже можно признать успехом", - считает функционер.

С оптимизмом смотрят в будущее и сами хоккеистки. "Впечатления от турнира позитивные, спасибо болельщикам за то, что верили в нас до последнего. Хотелось бы извиниться перед страной, что не оправдали ожидания на домашнем турнире. Могли войти в историю, но ничего, мы сделаем все в следующий раз", - сказала форвард сборной России Вита Лучникова.

Отличная организация и рекордная посещаемость

Россия впервые принимала женские соревнования столь высокого уровня и отлично с этим справилась. Прежде всего в этом заслуга дмитровских болельщиков, которые с радостью посещали матчи турнира на местной арене, рассчитанной на 2,5 тыс. зрителей.

В итоге Международная федерация хоккея (IIHF) констатировала, что молодежный чемпионат мира - 2018 стал самым посещаемым в истории среди подобных турниров, которые проводились на территории Европы. Если обратиться к цифрам, то за все дни соревнований арену в Дмитрове посетили 22653 человека. Предыдущее достижение было установлено в 2012 году на турнире в Чехии и составило 17490 зрителей.

Представитель IIHF Сюзанна Колбенхойер дала высокую оценку организационной составляющей чемпионата. "Это был отличный турнир, который приятно удивил большим количеством зрителей. Вероятно, это наиболее успешный турнир в истории, из проводимых в Европе", - отметила член совета IIHF.

Третьяк также высказал слова благодарности всем причастным к проведению чемпионата. "Хотелось бы поблагодарить Министерство спорта РФ, губернатора Московской области, администрацию Дмитровского района и волонтеров за организацию мероприятия. Спасибо болельщикам, которые заполняли арену практически на каждом матче. Очень важно, что наша команда чувствовала поддержку", - сказал глава ФХР.

Молодежный чемпионат мира среди женщин проходил с 6 по 13 января.