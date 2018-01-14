Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.01:
$ 56.6
€ 68.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Николаев занял третье место на седьмом этапе "Дакара" и сохранил лидерство в общем зачете

Спорт
14 января, 1:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, января. /ТАСС

Победу на этапе в зачете грузовиков одержал экипаж голландца Тони ван Генугтена

Поделиться
Материал из 1 страницы
Экипаж Эдуарда Николаева

Экипаж Эдуарда Николаева

© EPA-EFE/ERNESTO ARIAS

ТАСС, 14 января.. Экипаж Эдуарда Николаева из российской команды "Камаз-мастер" финишировал третьим на седьмом этапе ралли-марафона "Дакар" в зачете грузовиков.

Лучшее время на спецучастке по территории Боливии длиной 425 км показал экипаж голландца Тони ван Генугтена на "Ивеко" - 4 часа 10 минут 40 секунд. Вторым стал аргентинец Федерико Вильягра также на "Ивеко" (+2.01). Николаев отстал от победителя на 4 минуты 54 секунды.

Николаев продолжает лидировать в общем зачете с результатом 23:43.01. Второе место занимает Вильягра (+49.47), третьим идет белорус Сергей Вязович из команды "МАЗ-спорт" (+2:49.08).

Финиш "Дакара" запланирован на 20 января в аргентинской Кордове.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
История старого Нового года в России
2
Биография народного артиста РСФСР Михаила Державина
3
Сторонник КПРФ скончался во время встречи с кандидатом в президенты РФ Грудининым
4
Эксперты: частая потребность в сне посреди дня свидетельствует о нездоровье
5
Экс-аналитик ЦРУ заявил, что в выборы в США вмешивались американские спецслужбы, а не РФ
6
СМИ: Турция после призыва Эрдогана к курдам перебросила технику к границе с Сирией
7
Де Мистура выразил соболезнования в связи со смертью в Дамаске сирийского переговорщика
Темы дня
Новости партнеров
Реклама