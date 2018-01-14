Николаев занял третье место на седьмом этапе "Дакара" и сохранил лидерство в общем зачете

ТАСС, 14 января.. Экипаж Эдуарда Николаева из российской команды "Камаз-мастер" финишировал третьим на седьмом этапе ралли-марафона "Дакар" в зачете грузовиков.

Лучшее время на спецучастке по территории Боливии длиной 425 км показал экипаж голландца Тони ван Генугтена на "Ивеко" - 4 часа 10 минут 40 секунд. Вторым стал аргентинец Федерико Вильягра также на "Ивеко" (+2.01). Николаев отстал от победителя на 4 минуты 54 секунды.

Николаев продолжает лидировать в общем зачете с результатом 23:43.01. Второе место занимает Вильягра (+49.47), третьим идет белорус Сергей Вязович из команды "МАЗ-спорт" (+2:49.08).

Финиш "Дакара" запланирован на 20 января в аргентинской Кордове.