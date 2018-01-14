Юная пловчиха из Восточного Кейпа осуществила заплыв от острова Роббен до Кейптауна

ПРЕТОРИЯ, 14 января. /Корр. ТАСС Александр Панов/. Одиннадцатилетняя Абриелла Бределл из города Джеффрис-Бей в провинции ЮАР Восточный Кейп стала самой юной пловчихой, которой удалось доплыть от острова Роббен до Кейптауна. Расстояние между двумя точками составляет 7,9 км.

К заплыву Абриелла начала готовиться еще в апреле, поставив целью не только вписать свое имя в историю юношеского спорта ЮАР, но и собрать 2 млн рандов (более $153 тыс.) в фонд Детской больницы Красного Креста в Кейптауне. Ежегодно она оказывает помощь 250 тыс. пациентам, преимущественно из бедных и социально незащищенных семей. Сбор пожертвований осуществляется через личный интернет-сайт пловчихи. На сегодняшний день на счет больницы поступило уже более 108 тыс. рандов от поклонников Абриеллы.

Вода является родной стихией девочки с двух лет - именно тогда она, по собственному признанию, начала заниматься плаванием. "Я тренируюсь пять раз в неделю, и я люблю плавать в открытых водах у берега Марина-Мартиник в Джеффрис-Бее", - сообщает Абриелла на своей страничке в Facebook. После нескольких недель выжидания благоприятных погодных условий, ей удалось осуществить свой рекорд, когда воды Атлантики наконец успокоились. На то ,чтобы преодолеть расстояние от острова до берегов Кейптауна ей потребовалось 3 часа 50 минут.

Девочку сопровождали в пути две спасательные шлюпки, в одной из которых находились два тренера, а в другой ее отец - 33-летний Пьер Бределл. "У меня твердый характер, но когда дочь сказала мне "папа, до встречи" и нырнула в воду, - я расплакался", - признался он в интервью журналисту газеты "Хералд". По его словам, Пьер больше всего переживал не за безопасность дочери, а за то, что после стольких усилий и тренировок, ей не удастся осуществить поставленную цель.

После того, как заплыв закончился удачно, и рекорд был поставлен, счастливая семья собралась на праздничный ужин. "Теперь мне хотелось бы немного расслабиться. Последние несколько месяцев были тяжелым испытанием: я ограничивала себя в сладком, приходилось рано ложиться спать и не позволять себе многих вещей", - призналась Абриелла.

Остров Роббен является одним из девяти объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. На протяжении нескольких веков здесь располагалась тюрьма для политических заключенных, одним из которых был лидер борьбы против апартеида и первый демократически избранный президент ЮАР Нельсон Мандела.