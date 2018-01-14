СМИ: "Реал" рассматривает вариант включения Роналду в сделку по покупке Неймара

ТАСС, 14 января. Испанский футбольный клуб "Реал" рассматривает вариант включения португальского нападающего Криштиану Роналду в сделку по приобретению бразильского форварда французского "Пари Сен-Жермена" (ПСЖ) Неймара. Об этом сообщает испанская радиостанция Сadena Ser.

Ранее испанская газета Marca сообщила, что "Реал" готов заплатить рекордную по меркам футбола сумму в €400 млн за Неймара.

В августе 2017 года Неймар перешел из "Барселоны" в ПСЖ за €222 млн, став самым дорогим игроком в истории футбола. По данным СМИ, эти деньги бразильцу выделил один из спонсоров ПСЖ для обхода правил финансового "фэйр-плей" Союза европейских футбольных ассоциаций. Контракт 25-летнего бразильца с французским клубом рассчитан на пять лет. В нынешнем сезоне бразилец провел за ПСЖ 22 матча, в которых забил 20 мячей.

Роналду в нынешнем сезоне забил 16 мячей в 24 матчах. 32-летний португалец выступает за "Реал" с 2009 года. Он является четырехкратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, пятикратным обладателем "Золотого мяча", а также чемпионом Испании и Англии, обладателем Кубка и Суперкубка Испании и Англии, победителем клубного чемпионата мира, обладателем Суперкубка УЕФА. Португалец наряду с аргенитнским форвардом испанской "Барселоны" Лионелем Месси является рекордсменом по количеству "Золотых бутс" (приз вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов). Контракт Роналду с "Реалом" рассчитан до 30 июня 2021 года.