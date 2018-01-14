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Два российских мужских экипажа бобов-двоек квалифицировались для участия в ОИ-2018

Спорт
14 января, 11:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, января. /ТАСС

Олимпийская квалификация, продолжавшаяся в течение двух последних сезонов, завершилась этапом Кубка мира в швейцарском Санкт-Морице

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© Станислав Красильников/ТАСC, архив

ТАСС, 14 января. Два российских мужских экипажа, выступающих на бобах-двойках, прошли квалификационный отбор для участия в Олимпиаде-2018. Об этом свидетельствуют предварительные итоги олимпийской квалификации, продолжавшейся в течение двух последних сезонов и завершившейся в субботу этапом Кубка мира в швейцарском Санкт-Морице.

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На Олимпиаде-2018 выступят 30 экипажей мужских бобов-двоек (минимум один экипаж должен представлять Южную Корею - хозяйку соревнований). Пилоты экипажей должны были за период с 15 октября 2016 года по 14 января 2018 года выступить на пяти разных соревнованиях под эгидой Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) и на трех различных трассах, а также входить в топ-50 в рейтинге сезона-2017/2018. В текущем сезоне пилоты должны были классифицированы в трех гонках IBSF из пяти и проехать на двух трассах как минимум.

Максимальным количеством экипажей мужских бобов-двоек (по три) на Играх в Пхёнчхане будут представлены сборные Канады, Германии и США. Двумя экипажами должны быть представлены команды России, Латвии, Швейцарии, Австрии, Чехии и Китая. Сборные Южной Кореи, Польши, Франции, Монако, Румынии, Бразилии, Австралии, Великобритании и Хорватии могут заявить только одну двойку.

14 января IBSF опубликует свой рейтинг, после чего оповестит Национальные олимпийские комитеты (НОКи) и национальные федерации о том, сколько олимпийских квот завоевали их спортсмены. 16 января НОКи должны подтвердить, что собираются полностью использовать свои квоты на Играх-2018. В случае отказа той или иной сборной использовать все положенные ей квоты, до 19 января IBSF произведет перераспределение невостребованных путевок.

На Олимпиаде-2014 Россия в соревнованиях бобов-двоек была представлена двумя экипажами. Три экипажа заявили команды Канады, Германии и США.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

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