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Команда дивизиона Тарасова вышла в финал Матча звезд КХЛ

Спорт
14 января, 11:43 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 14, января. /ТАСС

В полуфинале она победила сборную дивизиона Харламова по буллитам со счетом 4:3

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Сборная дивизиона Тарасова

Сборная дивизиона Тарасова

© Сергей Бобылев/ТАСС

АСТАНА, 14 января. /ТАСС/. Команда дивизиона Тарасова одержала победу над сборной дивизиона Харламова по буллитам со счетом 4:3 в полуфинале Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который проходит в Астане.

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© Сергей Бобылев/ТАСС

Ночная пожарная тревога не помешала команде дивизиона Харламова выиграть "Мастер-шоу" КХЛ

В составе победителей отличились нападающий "Локомотива" Брэндон Козун (2-я и 20-я минуты), форвард ЦСКА Никита Нестеров (15). За сборную дивизиона Харламова шайбы забросили нападающий "Ак Барса" Владимир Ткачев (7, 17), форвард "Металлурга" Сергей Мозякин (10). Хоккеисты дивизиона Харламова Павел Варфоломеев ("Югра") и Пол Щехура ("Трактор") не смогли реализовать свои броски в серии буллитов. Козун и нападающий "Северстали" Дмитрий Кагарлицкий реализовали свои попытки.

Как победитель "Мастер-шоу" команда дивизиона Харламова имела право выбрать соперника в первом матче. В другом полуфинале позднее сыграют сборные дивизионов Чернышева и Боброва.

В основное время команды играют между собой в формате "четыре на четыре", в случае ничейного результата в основное время проводится серия буллитов по три броска в каждые ворота. Мини-матчи длятся по два 10-минутных периода чистого игрового времени. Перерыв между полуфиналами - 10 минут.

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