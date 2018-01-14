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Российский форвард "Питтсбурга" Малкин признан второй звездой дня в НХЛ

Спорт
14 января, 11:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, января. /ТАСС

Нападающий забросил две шайбы и сделал две результативные передачи в матче с "Детройтом" - 4:1

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Евгений Малкин

Евгений Малкин

© AP Photo/Jay LaPrete

ТАСС, 14 января. Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин стал второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Малкин набрал 4 очка (2 шайбы + 2 передачи) в матче против "Детройта" (4:1).

Первой звездой признан форвард "Нью-Йорк Айлендерс" Мэтью Барзал, набравший 5 очков (2+3) в матче с "Нью-Йорк Рейнджерс" (7:2). Третьей звездой дня стал нападающий "Филадельфии" Шон Кутюрье, на счету которого 3 очка (2+1) в игре с "Нью-Джерси" (5:3).

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