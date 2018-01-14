Российский форвард "Питтсбурга" Малкин признан второй звездой дня в НХЛ

ТАСС, 14 января. Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин стал второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Малкин набрал 4 очка (2 шайбы + 2 передачи) в матче против "Детройта" (4:1).

Первой звездой признан форвард "Нью-Йорк Айлендерс" Мэтью Барзал, набравший 5 очков (2+3) в матче с "Нью-Йорк Рейнджерс" (7:2). Третьей звездой дня стал нападающий "Филадельфии" Шон Кутюрье, на счету которого 3 очка (2+1) в игре с "Нью-Джерси" (5:3).