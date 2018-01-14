Команда дивизиона Харламова заняла третье место в Матче звезд КХЛ

АСТАНА, 14 января. /ТАСС/. Команда дивизиона Харламова победила сборную дивизиона Боброва со счетом 8:4 в игре за третье место Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который проходит в Астане.

В составе победителей отличились защитник "Металлурга" Алексей Береглазов (2-я минута), нападающий клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Алмаз" Игорь Гераськин (4, 20), форвард "Металлурга" Сергей Мозякин (8, 12), нападающий "Нефтехимика" Дэн Секстон (12), форвард "Югры" Павел Варфоломеев (16), нападающий "Автомобилиста" Никита Трямкин (20). За сборную дивизиона Боброва шайбы забросили нападающий СКА Илья Ковальчук (5, 6, 17) и защитник "Спартака" Дмитрий Калинин (13).

В финале сыграют команды дивизионов Тарасова и Чернышева.

В основное время команды играют между собой в формате "четыре на четыре", в случае ничейного результата в основное время проводится серия буллитов по три броска в каждые ворота. Мини-матчи длятся по два 10-минутных периода чистого игрового времени. Перерыв между полуфиналами - 10 минут.