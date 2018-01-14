Выборы президента AIBA пройдут в ноябре 2018 года в Москве

МОСКВА, 14 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Новый президент Международной ассоциации бокса (AIBA) будет избран на очередном конгрессе организации, который пройдет в Москве в ноябре текущего года. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

"Конгресс пройдет в Москве в ноябре этого года. На нем будет выбран новый президент AIBA", - заявил Кремлев.

20 ноября должность президента AIBA покинул Чинг-Куо Ву. В конце июля 13 членов исполкома AIBA выразили Чинг-Куо Ву вотум недоверия, одной из причин стали финансовые проблемы организации, информацию о которых Чинг-Куо Ву опроверг. Президенту было предложено уйти в отставку по собственному желанию, однако тогда он ответил отказом. 10 октября дисциплинарная комиссия AIBA все же отстранила Чинг- Куо Ву, а исполком организации 4 ноября поддержал решение дисциплинарной комиссии, исполняющим обязанности главы организации стал вице-президент Франко Фальчинелли.