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Выборы президента AIBA пройдут в ноябре 2018 года в Москве

Спорт
14 января, 13:28 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

20 ноября 2017 года должность президента Международной ассоциации бокса покинул Чинг-Куо Ву

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 14 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Новый президент Международной ассоциации бокса (AIBA) будет избран на очередном конгрессе организации, который пройдет в Москве в ноябре текущего года. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

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"Конгресс пройдет в Москве в ноябре этого года. На нем будет выбран новый президент AIBA", - заявил Кремлев.

20 ноября должность президента AIBA покинул Чинг-Куо Ву. В конце июля 13 членов исполкома AIBA выразили Чинг-Куо Ву вотум недоверия, одной из причин стали финансовые проблемы организации, информацию о которых Чинг-Куо Ву опроверг. Президенту было предложено уйти в отставку по собственному желанию, однако тогда он ответил отказом. 10 октября дисциплинарная комиссия AIBA все же отстранила Чинг- Куо Ву, а исполком организации 4 ноября поддержал решение дисциплинарной комиссии, исполняющим обязанности главы организации стал вице-президент Франко Фальчинелли.

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