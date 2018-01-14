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Команда дивизиона Тарасова выиграла Матч звезд КХЛ

Спорт
14 января, 14:16 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 14, января. /ТАСС

В финале хоккеисты дивизиона Тарасова одержали победу над сборной дивизиона Чернышева со счетом 5:4

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Хоккеисты сборной дивизиона Тарасова

Хоккеисты сборной дивизиона Тарасова

© Сергей Бобылев/ТАСС

АСТАНА, 14 января. /ТАСС/. Команда дивизиона Тарасова стала победителем Матча звезд КХЛ, который проходил в рамках Недели звезд хоккея в Астане.

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В финале хоккеисты дивизиона Тарасова одержали победу над сборной дивизиона Чернышева со счетом 5:4.

В составе команды дивизиона Чернышева отличились защитник "Барыса" Кевин Даллмэн (1-я минута), защитник "Авангарда" Егор Мартынов (12), нападающий "Салавата Юлаева" Линус Умарк (17), защитник "Авангарда" Евгений Медведев (19). В сборной дивизиона Тарасова шайбы забрасывали нападающий "Северстали" Дмитрий Кагарлицкий (1), нападающий клуба Молодежной хоккейной лиги "Локо" Николай Коваленко (8, 13), форвард ЦСКА Кирилл Капризов (14, 18).

Впервые проводился матч за третье место, в котором команда дивизиона Харламова победила сборную дивизиона Боброва со счетом 8:4.

В основное время команды соперничали между собой в формате "четыре на четыре", в случае ничьи в основное время проводилась буллитная серия по три броска в каждые ворота. Мини-матчи длились по два 10-минутных периода чистого игрового времени.

Матч звезд КХЛ проходил в 10-й раз. С 2009 по 2010 год в Матче звезд встречались команды иностранных и российских хоккеистов, с 2011 по 2016 год - сборные Востока и Запада. В 2017 году впервые был проведен мини-турнир между сборными дивизионов, победителем которого стала команда дивизиона Чернышева. 

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