Футболист Фарфан присоединится к "Локомотиву" на сборе 15 января

МОСКВА, 14 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Нападающий московского футбольного клуба "Локомотив" Джефферсон Фарфан присоединится к команде на первом зимнем сборе 15 января. Об этом ТАСС сообщил главный тренер клуба Юрий Семин.

Фарфан - единственный футболист "Локомотива", который планово пока не приехал на первый учебно-тренировочный сбор команды в испанской Марбелье. Сбор завершится 28 января.

"Фарфан приедет завтра. Мы ему продлили отпуск", - сказал Семин.

В пресс-службе "Локомотива" ТАСС также рассказали, что отсутствие 33-летнего перуанского нападающего на сборе согласовано с тренерским штабом. "Футболист прибудет в тренировочный лагерь команды в ближайшее время", - сообщили в пресс-службе.

Форвард перешел в "Локомотив" в январе прошлого года. В текущем сезоне Фарфан сыграл за команду 15 матчей чемпионата России, игру за Суперкубок страны и шесть встреч в Лиге Европы, в которых в сумме забил 12 голов. Также в этом сезоне футболист провел четыре матча за сборную Перу.

После 20 туров чемпионата России "Локомотив" занимает первое место в турнирной таблице с отрывом в восемь очков от "Зенита" и "Спартака".