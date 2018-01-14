Саночник Павличенко стал вторым на этапе Кубка мира в Оберхофе

ТАСС, 14 января. Российский саночник Семен Павличенко занял второе место на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Спортсмен по сумме двух попыток показал время 1 минута 25,858 секунды.

Победителем стал немец Феликс Лох (1.25,591), третье место занял еще один представитель Германии Энди Лангенхан (1.25,886). Действующий обладатель Кубка мира россиянин Роман Репилов финишировал с пятым временем (1.25,941).

В первом заезде Павличенко выступал в олимпийском комбинезоне бордового цвета, на котором не было российских символов, он занял промежуточное четвертое место. Перед заключительной попыткой он переоделся в обычный бело-сине- красный комбинезон с российским флагом, в котором выступал на протяжении всего сезона, в итоге он финишировал вторым.

Репилов оба заезда провел в новом олимпийском комбинезоне, после первой попытки он занимал второе место.

Следующий этап Кубка мира пройдет с 20 по 21 января в норвежском Лиллехаммере.