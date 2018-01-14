ФХМР рассмотрит инцидент с отменой матча "Кузбасс" - "Родина" в понедельник

МОСКВА, 14 января. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Федерация хоккея с мячом России (ФХМР) рассмотрит вопрос об отмене матча чемпионата России в суперлиге "Кузбасс" - "Родина" в понедельник. Об этом ТАСС сообщил член исполкома ФХМР Сергей Мяус.

В воскресенье ФХМР разместила на официальном сайте информацию о том, что матч 17-го тура чемпионата России не состоится по причине болезни нескольких игроков кировской "Родины".

"В понедельник будет организационное собрание федерации, где будут рассмотрены документы, которые должен предоставить врач "Родины". В данной ситуации вариантов немного - техническое поражение кировчан или перенос матча на резервную дату. В календаре всегда предусмотрены окна, в которые можно провести резервный матч. Самое главное - здоровье хоккеистов и чтобы были финансовые и физические возможности продолжать чемпионат", - сказал Мяус.

Кемеровский "Кузбасс" после 16 матчей занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в своем активе 31 очко, "Родина" располагается на последней строчке, не набрав ни одного очка.