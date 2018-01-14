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Филатов: турнир в Вейк-ан-Зее является тренировочным для шахматистов Карякина и Крамника

Спорт
14 января, 14:59 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

В первом туре Владимир Крамник одержал победу над китайцем Вэй И, а Сергей Карякин сыграл вничью с англичанином Гавейном Джонсом

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Президент Российской шахматной федерации Андрей Филатов

Президент Российской шахматной федерации Андрей Филатов

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС, архив

МОСКВА, 14 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Международный турнир в Вейк-ан-Зее является тренировочным для российских шахматистов, участников турнира претендентов Сергея Карякина и Владимира Крамника, и их результат в Нидерландах не является принципиальным. Об этом ТАСС заявил президент Российской шахматной федерации (РШФ) Андрей Филатов.

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В первом туре Владимир Крамник одержал победу над китайцем Вэй И, а Сергей Карякин сыграл вничью с англичанином Гавейном Джонсом.

"Это плановый турнир, тренировочный. Результат [для Крамника и Карякина] не принципиален, - сказал Филатов. - Впереди главный турнир года - турнир претендентов. Поэтому в Вейк-ан-Зее наши ребята будут отрабатывать свои игровые моменты, навыки, все большие заготовки, конечно, будут скрываться".

Турнир проводится в Нидерландах с 1938 года. Первым победителем из СССР стал Тигран Петросян в 1960 году, также соревнования выигрывали Лев Полугаевский, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Крамник и Гарри Каспаров. В 2009 году победил Карякин, представлявший тогда Украину.

Турнир претендентов, призовой фонд которого составляет €420 тыс., пройдет с 10 по 28 марта 2018 года в Берлине. Победитель станет соперником норвежца Магнуса Карлсена в матче за звание чемпиона мира.

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