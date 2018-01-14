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Матч звезд КХЛ в Астане посетило 10 298 зрителей

Спорт
14 января, 15:12 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 14, января. /ТАСС

Победителем Матча звезд стала сборная дивизиона Тарасова, обыгравшая в финале команду дивизиона Чернышева со счетом 5:4

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Болельщики на Матче звезд КХЛ

Болельщики на Матче звезд КХЛ

© Сергей Бобылев/ТАСС

АСТАНА, 14 января. /ТАСС/. Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Астане посетило 10 298 зрителей. Об этом журналистам сообщил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

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"Барыс-Арена" в столице Казахстана рассчитана на 11 626 зрителей. "В плане посещаемости разгонялись постепенно, но сегодня на матч пришло 10 298 зрителей", - сказал Чернышенко. Матч звезд в Астане стал четвертым в истории по посещаемости. Больше болельщиков посещали матчи в Минске в 2010 году (15 000), в Сочи в 2015-м (12 000) и в Риге в 2012-м (10 950).

Второй год подряд в главном матче хоккейной недели приняли участие лучшие игроки состоявшегося в четверг Матча звезд МХЛ: нападающий "Амурских Тигров" Герман Волошин (сборная дивизиона Боброва), нападающий "Локо" Николай Коваленко (команда дивизиона Тарасова), форвард "Алмаза" Игорь Гераськин (дивизион Харламова) и нападающий "Стальных Лис" Егор Коробкин (сборная дивизиона Чернышева). Чернышенко считает, что молодых хоккеистов ждет успешная карьера. "Формат с четырьмя дивизионами себя оправдал, игра всех держит в напряжении, - отметил Чернышенко. - Во время матча зажглись четыре новые звезды, две из них - Гераськин и Коваленко забросили по две шайбы, думаю, их ждет большой карьерный сдвиг".

Победителем Матча звезд стала сборная дивизиона Тарасова, обыгравшая в финале команду дивизиона Чернышева со счетом 5:4. В матче за третье место сборная дивизиона Харламова победила команду дивизиона Боброва (8:4).

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© Сергей Бобылев/ТАСС

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Впервые на Матче звезд помощниками тренеров были девушки-телеведущие: Андрею Назарову помогала Мария Басс (дивизион Харламова), Юкке Ялонену - Мария Кларк (дивизион Боброва), Игорю Никитину - Софья Гудим (дивизион Тарасова), Галыму Мамбеталиеву - Дарья Миронова (дивизион Чернышева). Не все тренеры, которым было предложено возглавить команды на Матче звезд, смогли приехать в Астану: Зинэтула Билялетдинов ("Ак Барс") и Олег Знарок (СКА) отказались по личным обстоятельствам, Андрей Скабелка расторг контракт с "Авангардом", тренер "Салавата Юлаева" Эркка Вестерлунд проходит медицинское обследование.

Президент КХЛ не считает массовую замену тренеров проблемой. "Никакого злого умысла в отсутствии тренеров не было, - сказал Чернышенко. - У всех были объективные причины, связанные с личными делами, не хочу их раскрывать или обсуждать. Мы довольны составом тренеров, девушки, которые помогали тренерам, добавили свою изюминку".

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