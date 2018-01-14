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Судья спортивных соревнований в Праге умер после удара легкоатлетическим ядром

Спорт
14 января, 15:24 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 14, января. /ТАСС

Трагедия произошла в субботу в одном из спортивных залов легкоатлетического комплекса Праги

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ПРАГА, 14 января. /ТАСС/. Ядро, которое толкнул спортсмен на проходивших в Праге городских соревнованиях по легкой атлетике, убило судью. Об этом в воскресенье сообщила чешская газета "Блеск".

Трагедия произошла в субботу в одном из спортивных залов легкоатлетического комплекса в столичном районе Страгов. Один из молодых участников соревнований толкнул ядро, не рассчитав траекторию его полета. Шестикилограммовый снаряд попал в грудь находившемуся от него в нескольких метрах судье.

"Это был несчастный случай", - заявил представитель клуба легкой атлетики Праги Мартин Свобода. Оперативная медицинская помощь, которую пытались оказать несчастному находившиеся в зале спортивные врачи, не привела к успеху. Судья соревнований, у которого от удара была проломлена грудная клетка, умер, не приходя в сознание.

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