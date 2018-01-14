Шипулин объяснил промахи в масс-старте в Рупольдинге тем, что не сделал поправку на ветер

РУПОЛЬДИНГ /Германия/, 14 января. /ТАСС/. Неудачная стрельба лидера мужской сборной России по биатлону Антона Шипулина в масс-старте на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге объясняется тем, что спортсмен не сделал поправку на ветер. Об этом Шипулин заявил журналистам.

Мужской масс-старт прошел в Рупольдинге в воскресенье. Шипулин занял 15-е место, допустив четыре промаха. Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Бё.

"Масс-старт получился очень плохим, это биатлон, здесь надо показывать результат, прежде всего, в стрельбе. В ней я допустил много ошибок и отыграть такой штраф для масс-старта было уже нереально, сам совершил ошибку, сам за нее и расплатился. Начал не быстро, шел в своем темпе. У меня было много времени для того, чтобы проанализировать эти ошибки: ехал и думал над этим в одиночестве", - заявил Шипулин.

"Дело в том, что я не сориентировался на ветер. Пристрелку сделал практически в штиль, а первые все три промаха пришлись вправо. Тренеры сказали сделать поправку, но когда я пришел на вторую стрельбу, то условия были такими, как на пристрелке, и я уже не делал поправок", - добавил биатлонист.

Этап Кубка мира в Рупольдинге завершится в воскресенье масс-стартом у женщин.