Определен состав сборной России на чемпионат Европы по санному спорту в Латвии

МОСКВА, 14 января. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Тренерский штаб сборной России определился с составом национальной команды на чемпионат Европы по санному спорту, который пройдет с 27 по 28 января в латвийской Сигулде. Об этом сообщил ТАСС начальник команды Артем Петраков.

"В Сигулду поедут Роман Репилов, Семен Павличенко, Степан Федоров, Александр Горбацевич, Татьяна Иванова, Екатерина Батурина, Виктория Демченко и Екатерина Катникова, - сказал Петраков. - В соревнованиях экипажей саней-двоек выступят Андрей Богданов/Андрей Медведев, Александр Денисьев/Владислав Антонов, а также Владислав Южаков с Юрием Прохоровым".

На чемпионате Европы 2017 года, который проходил в немецком Кенигзее, лучший результат среди российских саночников показал Павличенко, ставший победителем соревнований. Иванова заняла итоговое второе место в женских состязаниях, победу тогда одержала немка Натали Гайзенбергер. В соревнованиях саней-двоек чемпионами стали также представители Германии - Тобиас Вендль и Тобиас Арльт. Лучший российский экипаж - Богданов/Медведев - показал шестой результат. В эстафете россияне потерпели неудачу, не сумев добраться до финиша.