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Шипулин заявил, что на Олимпиаде самым сложным будет справиться с акклиматизацией

Спорт
14 января, 15:47 UTC+3 РУПОЛЬДИНГ /Германия/ 14, января. /ТАСС

Россиянин перед Олимпиадой выступит на этапе Кубка мира в Антхольце, который пройдет с 18 по 21 января

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Антон Шипулин

Антон Шипулин

© Сергей Бобылев/ТАСС

РУПОЛЬДИНГ /Германия/, 14 января. /ТАСС/. Российский биатлонист Антон Шипулин считает, что при подготовке к Олимпийским играм в южнокорейском Пхёнчхане необходимо учитывать, что соревнования пройдут в другом часовом поясе, поэтому вопрос акклиматизации к местным условиям будет играть ключевую роль. Об этом он рассказал журналистам.

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Шипулин перед Олимпиадой выступит на этапе Кубка мира в Антхольце, который пройдет с 18 по 21 января, Олимпийские игры стартуют 9 февраля.

"Я чувствую себя лучше, думаю, что мы идем в правильном направлении. Дай бог, чтобы в Антхольце я почувствовал свое прежнее состояние. Будет небольшая шлифовка в последние две недели до Олимпиады", - сказал Шипулин.

"В горы мы не поехали по причине того, что не видим смысла ехать туда на неделю, а после - обратно. Организм в Корее и так тяжело будет адаптироваться к новому часовому поясу. Кроме того, для нас нет смысла проводить сборы в горах, поскольку трасса в Корее находится на небольшой высоте и мы понимаем, что самое тяжелое, с чем надо будет бороться - это часовая акклиматизация. Надо быть свежим и приехать не с гор", - добавил он.

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