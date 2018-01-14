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Биатлонистка Сливко не выступит на этапе Кубка мира в Антхольце, ее заменит Услугина

Спорт
14 января, 18:09 UTC+3 РУПОЛЬДИНГ /Германия/ 14, января. /ТАСС

В Италии Россию также представят Ульяна Кайшева, Екатерина Юрлова-Перхт, Татьяна Акимова и Дарья Виролайнен

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Ирина Услугина

Ирина Услугина

© Станислав Красильников/ТАСС

РУПОЛЬДИНГ /Германия/, 14 января. /ТАСС/. Российская биатлонистка Виктория Сливко не выступит на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце, ее место в сборной займет Ирина Услугина. Об этом журналистам сообщил старший тренер женской команды Сергей Коновалов.

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Этап Кубка мира в Антхольце пройдет с 18 по 21 января, после него спортсмены отправятся на Олимпийские игры. Ранее Коновалов отмечал, что в Антхольце, скорее всего, выступят пять биатлонисток, которые поедут на Олимпийские игры.

В Италии Россию также представят Ульяна Кайшева, Екатерина Юрлова-Перхт, Татьяна Акимова и Дарья Виролайнен.

"Сливко поедет на чемпионат Европы (турнир пройдет 23-28 января в итальянской Валь-Риданне - прим. ТАСС)", - сказал Коновалов.

Сливко в этом сезоне, несмотря на невысокие результаты, выступила во всех пяти этапах Кубка мира.

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