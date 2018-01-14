Тренер: российским шорт-трекистам нужно проделать тактическую работу перед ОИ-2018

МОСКВА, 14 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Сборная России по шорт-треку сделает акцент на тактической работе в преддверии Олимпийских игр в Пхёнчхане. Об этом ТАСС заявил главный тренер национальной команды Андрей Максимов.

В воскресенье в немецком Дрездене завершился чемпионат Европы. Российские шорт-трекисты завоевали на турнире одну золотую, четыре серебряные и три бронзовые медали, заняв третье место в неофициальном командном зачете.

"В первый день у нас не получилось у девушек на дистанции 1500 м. Мы рассчитывали на призовые места, но ряд тактических ошибок не дал им принять участие в финале. На 500 м вроде бы все удачно сложилось, Соня [Просвирнова] завоевала бронзу, но мы хотим всегда чуть больше. После возвращения домой мы сделаем анализ чемпионата, просмотрим видеозаписи и будем исправлять ошибки, которые совершили здесь", - заявил Максимов.

"Чемпионат Европы - это один из этапов подготовки к Олимпиаде, выводов пока делать не будем. Перед Играми нам необходимо проделать тактическую работу, а с физическим состоянием у нас все в порядке. Если взять общую картину, то у нас все нормально. Поставить отличную оценку можно тогда, когда все золотые медали, а у нас все хорошо", - добавил он.

Олимпийские игры - 2018 пройдут с 9 по 25 февраля.