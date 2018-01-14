"Уральский Трубник" победил "Водник" в матче чемпионата России по бенди

ТАСС, 14 января. "Уральский Трубник" со счетом 3:0 одержал победу над "Водником" в домашнем матче чемпионата России по хоккею с мячом.

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Вячеслав Маркин (24-я минута), Дмитрий Черных (25) и Петр Цыганенко (81).

"Уральский Трубник" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 34 очка. "Водник" располагается на девятом месте с 23 очками.

В следующем матче "Уральский Трубник" на выезде сыграет с "Волгой" 18 января, а "Водник" 21 января дома встретится с "Зорким".

В других матчах игрового дня "Енисей" дома обыграл "Старт" (8:1), "Зоркий" на выезде уступил "Сибсельмашу" (4:11), "Строитель" дома проиграл "Волге" (1:7), а московское "Динамо" в домашней игре победило казанское "Динамо" (11:3). Матч "Кузбасс" - "Родина" был отменен по причине болезни нескольких игроков кировской команды.