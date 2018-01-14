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Команда Моисеевой победила команду Сидоровой в матче международного турнира по керлингу

Спорт
14 января, 19:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, января. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 7:4

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ТАСС, 14 января. Команда скипа Виктории Моисеевой обыграла команду Анны Сидоровой в матче за третье место международного турнира по керлингу среди женских команд International Bernese Ladies Cup 2018, проходящего в швейцарском Берне.

Команда Моисеевой в составе Ульяны Васильевой, Галины Арсенькиной, Юлии Гузиевой и Юлии Портуновой одержала победу со счетом 7:4.

Ранее команда Моисеевой стала победителем отборочного турнира по керлингу к Олимпийским играм 2018 года, обыграв команду Анны Сидоровой в пятом матче серии до четырех побед.

В соревнованиях International Bernese Ladies Cup приняли участие 32 команды из Швейцарии, России, Китая, Чехии, Дании, Финляндии, Германии, Венгрии, Италии, Японии, Шотландии, Швеции и США. Турнир проходил в Швейцарии с 11 по 14 января.

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