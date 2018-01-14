СМИ: бывший игрок НБА Родман арестован за вождение в нетрезвом виде

ТАСС, 14 января. Известный в прошлом игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Деннис Родман арестован за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал TMZ.

Инцидент произошел в калифорнийском городе Ньюпорт-Бич, полиция остановила 56-летнего Родмана за нарушение правил дорожного движения. Тест показал наличие алкоголя в организме бывшего спортсмена, после чего его отвезли в полицейский участок.

Родман является пятикратным чемпионом НБА, он выступал в лиге до 2000 года, карьеру баскетболиста завершил в 2006 году. Играл за "Детройт", "Сан-Антонио", "Чикаго", "Лос- Анджелес Лейкерс" и "Даллас". Является рекордсменом НБА по количеству подборов, дважды признавался лучшим оборонительным игроком лиги. Родман известен своим скандальным поведением, склонностью к экстравагантной одежде и любовью к татуировкам.