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СМИ: бывший игрок НБА Родман арестован за вождение в нетрезвом виде

Спорт
14 января, 20:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, января. /ТАСС

Полиция остановила 56-летнего Родмана за нарушение правил дорожного движения

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Деннис Родман

Деннис Родман

© EPA/ROLEX DELA PENA

ТАСС, 14 января. Известный в прошлом игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Деннис Родман арестован за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал TMZ.

Инцидент произошел в калифорнийском городе Ньюпорт-Бич, полиция остановила 56-летнего Родмана за нарушение правил дорожного движения. Тест показал наличие алкоголя в организме бывшего спортсмена, после чего его отвезли в полицейский участок.

Родман является пятикратным чемпионом НБА, он выступал в лиге до 2000 года, карьеру баскетболиста завершил в 2006 году. Играл за "Детройт", "Сан-Антонио", "Чикаго", "Лос- Анджелес Лейкерс" и "Даллас". Является рекордсменом НБА по количеству подборов, дважды признавался лучшим оборонительным игроком лиги. Родман известен своим скандальным поведением, склонностью к экстравагантной одежде и любовью к татуировкам.

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