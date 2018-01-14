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"Манчестер Сити" уступил "Ливерпулю" и потерпел первое поражение в сезоне премьер-лиги

Спорт
14 января, 21:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, января. /ТАСС

Встреча закончилась со счетом 4:3 в пользу клуба из Ливерпуля

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© EPA-EFE/PETER POWELL

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. "Манчестер Сити" со счетом 3:4 проиграл "Ливерпулю" в выездном матче 23-го тура чемпионата Англии по футболу.

В составе хозяев голами отметились Алекс Окслейд- Чемберлен (9-я минута), Роберто Фирмино (60), Садио Мане (61) и Мохамед Салах (68). За "Манчестер Сити" забитыми мячами отличились Лерой Сане (40), Бернарду Силва (84) и Илкай Гюндоган (92).

"Манчестер Сити" потерпел первое поражение в нынешнем сезоне чемпионата Англии, команда с 62 очками занимает первое место в турнирной таблице. "Ливерпуль" победил в четвертом матче подряд и поднялся на третье место, набрав 47 очков в 23 встречах.

В следующем матче "Ливерпуль" на выезде встретится с "Суонси" 22 января, а "Манчестер Сити" дома сыграет с "Ньюкаслом" 20 января.

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