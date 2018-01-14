Тренер ХК "Лада" Аболс стал штурманом обладателя Кубка России по кольцевым гонкам

ТАСС, 14 января. Главный тренер тольяттинской "Лады", выступающей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), латвиец Артис Аболс принял участие в Гонке чемпионов, которая прошла в селе Сосновка, в качестве штурмана двукратного обладателя Кубка России по кольцевым гонкам Максима Чернева. Об этом сообщает пресс-служба "Лады".

В воскресенье в селе Сосновка в Башкортостане прошла ежегодная гонка чемпионов. Чернев и Аболс приняли участие в заезде за бронзу.

"Первое, что могу сказать - принял участие только в одном заезде. Соревнование впечатлило. Гонки мне нравятся, но с пилотом такого уровня, как Максим Чернев из Екатеринбурга, ездить не приходилось. Я ездил с хорошими пилотами, но впервые, это было в соревновательном режиме", - заявил 45-летний специалист.

"Я не равнодушен к автоспорту. Мой отец в свое время занимался автокроссом на грузовиках. Все уже знают, что у меня есть "шестерка" в Латвии, и когда была возможность, гонялся на ней", - добавил Аболс.

Аболс возглавил "Ладу" в июне 2015 года. Под его руководством "Лада" заняла 13-е место в Восточной конференции в сезоне-2015/16 и 14-е - в сезоне-2016/17. С 2008 по 2015 годы Аболс работал в рижском "Динамо".