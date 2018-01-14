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Карякин сыграл вничью с Анандом во втором раунде шахматного супертурнира в Вейк-ан-Зее

Спорт
14 января, 23:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, января. /ТАСС

После двух туров единолично лидирует голландец Аниш Гири

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ТАСС, 14 января. Российский гроссмейстер Сергей Карякин сыграл вничью с индийцем Вишванатаном Анандом во втором раунде шахматного супертурнира в голландском Вейк-ан-Зее. Турнир завершится 28 января.

Другой россиянин Владимир Крамник проиграл голландцу Анишу Гири. Петр Свидлер сыграл вничью с китайцем Вэй И, Максим Матлаков - с американцем Уэсли Со.

Обладатель шахматной короны норвежец Магнус Карлсен обыграл индийца Башкарана Адхибана, азербайджанец Шахрияр Мамедьяров - китаянку Хоу Ифань. Американец Фабиано Каруана и англичанин Гавейн Джонс сыграли вничью.

Гири единолично лидирует на турнире после двух туров, в его активе два очка. Далее идут Карлсен, Ананд и Мамедьяров (все - по 1,5 очка), Джонс, Каруана, Карякин, Со, Крамник, Свидлер (по 1 очку), Вэй И, Матлаков, Адхибан (по 0,5 очка) и Хоу Ифань (0).

В третьем раунде Карякин сыграет против Со, Крамник - с Хоу Ифань, Свидлер - с Гири, Матлаков - с Мамедьяровым, Карлсен - с Вэй И, Джонс - с Адхибаном, Каруана - с Анандом.

Турнир проводится в Нидерландах с 1938 года. Первым советским чемпионом стал Тигран Петросян в 1960 году, также победителями становились Лев Полугаевский, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Крамник и Гарри Каспаров. В 2009 году победил Карякин, представлявший тогда Украину.

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