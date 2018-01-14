Сборная Грузии выиграла турнир имени бывшего директора тбилисского "Динамо" Петриашвили

ТБИЛИСИ, 14 января. /ТАСС/. Сборная Грузии стала победителем международного турнира среди ветеранов имени бывшего футболиста и экс-директора тбилисского "Динамо", менеджера департамента по взаимоотношениям с национальными федерациями Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Давида Петриашвили.

В турнире под названием Зимний кубок приняли участие шесть команд: в группе А сыграли сборные Грузии, Испании и Италии, в группе В - Украины, Турции и команда УЕФА. В финале хозяева со счетом 6:3 выиграли у испанцев. Все матчи однодневного международного турнира прошли в Олимпийском дворце Тбилиси, построенном в 2015 году и вмещающем около 4 тыс. зрителей. На матчах присутствовало от 1 до 2,5 тыс. человек.

Бывший игрок "Милана" и капитан национальной команды Каха Каладзе (ныне мэр Тбилиси) забил восемь мячей в четырех матчах и стал лучшим бомбардиром турнира. Лучшим вратарем кубка назван Хулио Иглесиас (Испания), лучшим игроком - словенский футболист Миленко Ачимович (команда УЕФА).

За сборную Грузию также играли известные футболисты Леван Кобиашвили (ныне президент Федерации футбола Грузии), Александр Иашвили, Леван Цкитишвили, Гиви Кварацхелия, Михаил Кавелашвили, за испанцев - Жоан Капдевила, Маркус Сенна, Хосе Амависка, за итальянцев - Никола Аморузо, Массимо Агостини, Алессандро Бьянки, за команду УЕФА - Кристиан Киву, Деян Станкович.

В январе прошлого года в Зимнем кубке имени Петриашвили также победила сборная Грузии, обыгравшая в финале команду Украины. В прошлогоднем турнире также участвовали сборные Испании, Турции, Азербайджана и УЕФА.

Петриашвили в 1987-1989 годах играл за дублирующий состав тбилисского "Динамо" (высшая лига СССР), выступал за юношескую сборную СССР, в 1993-2002 годах работал на ответственных постах в ФФГ, в 2002-2006 годах был управляющим директором "Динамо", в 2009-2015 годах работал в Швейцарии в штаб-квартире УЕФА. Он погиб в ДТП в ночь на 21 декабря 2015 года в Тбилиси, куда приехал для новогодних встреч с родными и близкими: на одной из улиц передвигавшегося пешком Давида сбила машина.