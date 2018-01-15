Сотников одержал победу на восьмом этапе ралли "Дакар" в зачете грузовиков

ТАСС, 15 января. Экипаж Дмитрия Сотникова из российской команды "Камаз-мастер" одержал победу на восьмом этапе ралли-марафона "Дакар" в зачете грузовиков. Этап проходил по территории Боливии - со стартом в Уюни и финишем в Туписе.
Сотников преодолел спецучасток длиной 380 км за 4 часа 23 минуты 32 секунды. Вторым финишировал экипаж аргентинца Федерико Вильягры на "Ивеко" (+5.11). Экипаж "Камаз-мастер" под управлением Айрата Мардеева занял третье место на этапе (+6.28), экипаж Эдуарда Николаева стал четвертым (+8.33), Антона Шибалова - восьмым (+25.06).
В общем зачете лидерство сохранил Николаев. Второе место занимает Вильягра. На третье место вышел чех Мартин Мацик на "Лиаз".
Финиш "Дакара" запланирован на 20 января в аргентинской Кордове.
Результаты восьмого этапа:
Грузовики
1. Дмитрий Сотников (Россия, "Камаз") 4:23.32
2. Федерико Вильягра (Аргентина, "Ивеко") +5.11
3. Айрат Мардеев (Россия, "Камаз") +6.28
4. Эдуард Николаев (Россия, "Камаз") +8.33
...8. Антон Шибалов (Россия, "Камаз") +25.06
Общий зачет
1. Эдуард Николаев (Россия, "Камаз") 28:15.06
2. Федерико Вильягра (Аргентина, "Ивеко") +46.25
3. Мартин Мацик (Чехия, "Лиаз") +3:29.25
...5. Айрат Мардеев (Россия, "Камаз") +4:23.20
...9. Дмитрий Сотников (Россия, "Камаз") +5:55.13
...12. Антон Шибалов (Россия, "Камаз") +7:44.50
Автомобили
1. Стефан Петерансель (Франция, "Пежо") 5:15.18
2. Сириль Депре (Франция, "Пежо") +0.49
3. Нассер Аль-Аттия (Катар, "Тойота") +2.12
Общий зачет
1. Карлос Сайнс (Испания, "Пежо") 27:04.00
2. Нассер Аль-Аттия (Катар, "Тойота") +1:06.37
3. Стефан Петерансель (Франция, "Пежо") +1:13.42
Квадроциклы
1. Симон Витсе (Франция, "Ямаха") 6:52.32
2. Марсело Медейрос (Бразилия, "Ямаха") +3.27
3. Игнасио Касале (Чили, "Ямаха") +5.20
Общий зачет
1. Игнасио Касале (Чили, "Ямаха") 33:53.03
2. Херемьяс Гонсалес Фериоли (Аргентина, "Ямаха") +1:45.20
3. Николас Кавильяссо (Аргентина, "Ямаха") +1:49.19
Мотоциклы
1. Антуан Мео (Франция, КТМ) 5:24.01
2. Рики Брабек (США, "Хонда") +1.08
3. Тоби Прайс (Австралия, КТМ) +2.45
Общий зачет
1. Адриен ван Беверен (Франция, "Ямаха") 27:22.03
2. Кевин Бенавидес (Аргентина, "Хонда") +0.22
3. Маттиас Валькнер (Австрия, КТМ) +6.34
Багги
1. Рейналдо Варела (Бразилия, Can-Am) 7:30.18
2. Хуан Карлос Урибе Рамос (Перу, Can-Am) +18.55
3. Лео Ларраури (Аргентина, Can-Am) +48.09
Общий зачет
1. Рейналдо Варела (Бразилия, Can-Am) 40:15.31
2. Хуан Карлос Урибе Рамос (Перу, Can-Am) +1:34.31
3. Патрис Гарруст (Франция, "Поларис") +2:32.27.