Сотников одержал победу на восьмом этапе ралли "Дакар" в зачете грузовиков

ТАСС, 15 января. Экипаж Дмитрия Сотникова из российской команды "Камаз-мастер" одержал победу на восьмом этапе ралли-марафона "Дакар" в зачете грузовиков. Этап проходил по территории Боливии - со стартом в Уюни и финишем в Туписе.

Сотников преодолел спецучасток длиной 380 км за 4 часа 23 минуты 32 секунды. Вторым финишировал экипаж аргентинца Федерико Вильягры на "Ивеко" (+5.11). Экипаж "Камаз-мастер" под управлением Айрата Мардеева занял третье место на этапе (+6.28), экипаж Эдуарда Николаева стал четвертым (+8.33), Антона Шибалова - восьмым (+25.06).

В общем зачете лидерство сохранил Николаев. Второе место занимает Вильягра. На третье место вышел чех Мартин Мацик на "Лиаз".

Финиш "Дакара" запланирован на 20 января в аргентинской Кордове.

Результаты восьмого этапа:

Грузовики

1. Дмитрий Сотников (Россия, "Камаз") 4:23.32

2. Федерико Вильягра (Аргентина, "Ивеко") +5.11

3. Айрат Мардеев (Россия, "Камаз") +6.28

4. Эдуард Николаев (Россия, "Камаз") +8.33

...8. Антон Шибалов (Россия, "Камаз") +25.06

Общий зачет

1. Эдуард Николаев (Россия, "Камаз") 28:15.06

2. Федерико Вильягра (Аргентина, "Ивеко") +46.25

3. Мартин Мацик (Чехия, "Лиаз") +3:29.25

...5. Айрат Мардеев (Россия, "Камаз") +4:23.20

...9. Дмитрий Сотников (Россия, "Камаз") +5:55.13

...12. Антон Шибалов (Россия, "Камаз") +7:44.50

Автомобили

1. Стефан Петерансель (Франция, "Пежо") 5:15.18

2. Сириль Депре (Франция, "Пежо") +0.49

3. Нассер Аль-Аттия (Катар, "Тойота") +2.12

Общий зачет

1. Карлос Сайнс (Испания, "Пежо") 27:04.00

2. Нассер Аль-Аттия (Катар, "Тойота") +1:06.37

3. Стефан Петерансель (Франция, "Пежо") +1:13.42

Квадроциклы

1. Симон Витсе (Франция, "Ямаха") 6:52.32

2. Марсело Медейрос (Бразилия, "Ямаха") +3.27

3. Игнасио Касале (Чили, "Ямаха") +5.20

Общий зачет

1. Игнасио Касале (Чили, "Ямаха") 33:53.03

2. Херемьяс Гонсалес Фериоли (Аргентина, "Ямаха") +1:45.20

3. Николас Кавильяссо (Аргентина, "Ямаха") +1:49.19

Мотоциклы

1. Антуан Мео (Франция, КТМ) 5:24.01

2. Рики Брабек (США, "Хонда") +1.08

3. Тоби Прайс (Австралия, КТМ) +2.45

Общий зачет

1. Адриен ван Беверен (Франция, "Ямаха") 27:22.03

2. Кевин Бенавидес (Аргентина, "Хонда") +0.22

3. Маттиас Валькнер (Австрия, КТМ) +6.34

Багги

1. Рейналдо Варела (Бразилия, Can-Am) 7:30.18

2. Хуан Карлос Урибе Рамос (Перу, Can-Am) +18.55

3. Лео Ларраури (Аргентина, Can-Am) +48.09

Общий зачет

1. Рейналдо Варела (Бразилия, Can-Am) 40:15.31

2. Хуан Карлос Урибе Рамос (Перу, Can-Am) +1:34.31

3. Патрис Гарруст (Франция, "Поларис") +2:32.27.