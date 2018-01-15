Australian Open с участием Шараповой стартует в Мельбурне

ТАСС, 15 января. Открытый чемпионат Австралии по теннису (Australian Open) стартует в понедельник на кортах Мельбурна. В первом в сезоне турнире "Большого шлема" примет участие россиянка Мария Шарапова, которая победила здесь 10 лет назад.

Два года назад после выступления в Мельбурне Шарапова была уличена в употреблении запрещенного вещества мельдония и дисквалифицирована на 15 месяцев, пропустив прошлогодний Australian Open. В прошлом сезоне после отбытия наказания Шарапова сумела выступить лишь в US Open, который традиционно завершает программу "Большого шлема". В Нью-Йорке Шарапова добралась до 1/8 финала, где уступила Анастасии Севастовой из Латвии.

Новый сезон Шарапова начинает на 48-м месте в мировом рейтинге и не имеет посева на предстоящем турнире. В результате жеребьевки в первом круге турнира в Мельбурне 30-летняя россиянка встретится с ровесницей Татьяной Марией из Германии, которая на турнирах "Большого шлема" дальше третьего раунда не пробивалась и занимает в рейтинге 47-е место, расположившись на одну строчку выше Шараповой. В случае успеха в следующей стадии Шарапова может встретиться со своей прошлогодней обидчицей Севастовой, которая в первом матче турнира сыграет с Варварой Лепченко из США.

Первой ракеткой Australian Open является румынка Симона Халеп, среди рейтинг-фаворитов турнира - Каролин Возняцки из Дании, испанка Гарбинье Мугуруса и украинка Элина Свитолина. Пятый посев - у Винус Уильямс из США, чья сестра Серена не сможет защитить прошлогодний титул. В январе 2017 года Серена Уильямс победила в Мельбурне, после чего ушла в отпуск, в сентябре родила дочь и успела вернуться на корты, однако в Australian Open решила не выступать, не успев набрать форму.

Среди сеянных участниц турнира в Мельбурне россиянки Анастасия Павлюченкова (15), Елена Веснина (16), Дарья Касаткина (22) и Екатерина Макарова (31). Выступят в Австралии также Анна Калинская, Маргарита Гаспарян, Наталья Вихлянцева, Екатерина Александрова и прошедшая квалификацию Анна Блинкова.

Надаль, Федерер и Джокович

В мужском одиночном турнире рейтинг-фаворит - испанец Рафаэль Надаль, который на твердом покрытии, впрочем, выступает не лучшим образом и единственный раз победил на австралийском этапе "Большого шлема" в 2009 году. Второй номер посева - у 36-летнего швейцарца Роджера Федерера, год назад победившего в Мельбурне в пятый раз. 14-я ракетка турнира - серб Новак Джокович, который выиграл здесь рекордные шесть титулов, однако большую часть прошлого сезона пропустил из-за травмы локтя.

Среди сеянных - 30-й номер турнира Андрей Рублев, выступят в Мельбурне также Михаил Южный, Даниил Медведев, Евгений Донской и Карен Хачанов.

В женском парном турнире второй посев - у олимпийских чемпионок в этом виде Весниной и Макаровой, которые год назад в Мельбурне, впрочем, оступились уже в четвертьфинале.

Australian Open пройдет в нынешнем году в 106-й раз, причем вплоть до 1987 года здесь играли на траве. В Мельбурне впервые на турнирах "Большого шлема" стали проводить некоторые матчи в помещении - летняя жара и ливни вынудили организаторов построить несколько закрытых кортов.

Призовой фонд нынешнего турнира составляет в общей сложности более $43 млн, из которых по 3,15 млн достанутся победителям в одиночном разряде. На Australian Open будут также проведены парные турниры и микст, а также юношеские турниры и соревнования среди теннисистов - колясочников.

Статус "открытого" турнир в Мельбурне получил лишь в 1969 году, с тех пор в мужском турнире шесть раз победил Джокович, пять титулов у Федерера. В 1999 году Australian Open выиграл россиянин Евгений Кафельников, в 2005-м - Марат Сафин.

У женщин самой титулованной теннисисткой в "открытую" эру является Серена Уильямс, которая побеждала в Мельбурне семь раз - в 2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015 и 2017 гг. Единственной российской чемпионкой Австралии в 2008 году стала Шарапова, которая еще дважды проигрывала в финалах.