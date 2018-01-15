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Проведший 830 матчей подряд в НХЛ Кольяно дисквалифицирован на две игры

Спорт
15 января, 2:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, января. /ТАСС

Форвард "Анахайма" наказан за силовой прием в матче с "Лос-Анджелесом"

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Эндрю Кольяно

Эндрю Кольяно

© AP Photo/Mark J. Terrill

ТАСС, 15 января. Нападающий "Анахайма" Эндрю Кольяно, проведший 830 матчей подряд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), дисквалифицирован на две игры. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Канадский форвард наказан за силовой прием против форварда "Лос-Анджелеса" Адриана Кемпе. Встреча между командами прошла 14 января и завершилась гостевой победой "Анахайма" со счетом 4:2.

Кольяно дебютировал в НХЛ 4 октября 2007 года за "Эдмонтон" в матче против "Сан-Хосе".

Больше матчей подряд в лиге провели Дуг Джарвис (964), Гарри Ангер (914) и Стив Лармер (884).

В текущем сезоне 30-летний Кольяно набрал 18 очков (5 шайб + 13 передач). Всего на его счету в НХЛ 351 (149+202) очко. Нападающий был обменян "Эдмонтоном" в "Анахайм" в 2011 году. 12 января продлил контракт с "Дакс" на три года.

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