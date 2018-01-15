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Арбитр ударил ногой футболиста "Нанта" и удалил его с поля

Спорт
15 января, 2:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, января. /ТАСС

Инцидент произошел в матче чемпионата Франции "Нант" - ПСЖ

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Тони Шапрон

Тони Шапрон

© EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

ТАСС, 15 января. Главный арбитр матча 20-го тура чемпионата Франции между "Нантом" и ПСЖ Тони Шапрон ударил игрока хозяев Диего Карлоса, после чего удалил его с поля. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Globo.

На 90-й минуте матча во время атаки парижан защитник "Нанта" задел Шапрона, в результате чего арбитр упал на газон. Судья в ответ ударил футболиста ногой. После этого Шапрон поднялся и показал Карлосу вторую желтую карточку. Кроме того, он назначил штрафной удар в пользу ПСЖ.

Парижский клуб одержал гостевую победу со счетом 1:0 и продолжает лидировать в таблице чемпионата. "Нант" занимает пятое место.

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