Арбитр ударил ногой футболиста "Нанта" и удалил его с поля

ТАСС, 15 января. Главный арбитр матча 20-го тура чемпионата Франции между "Нантом" и ПСЖ Тони Шапрон ударил игрока хозяев Диего Карлоса, после чего удалил его с поля. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Globo.

На 90-й минуте матча во время атаки парижан защитник "Нанта" задел Шапрона, в результате чего арбитр упал на газон. Судья в ответ ударил футболиста ногой. После этого Шапрон поднялся и показал Карлосу вторую желтую карточку. Кроме того, он назначил штрафной удар в пользу ПСЖ.

Парижский клуб одержал гостевую победу со счетом 1:0 и продолжает лидировать в таблице чемпионата. "Нант" занимает пятое место.

O que é isso, rapaz? Árbitro cai no chão, agride zagueiro Diego Carlos, do Nantes, e ainda expulsa o brasileiro no fim do jogo em que o PSG venceu por 1 a 0, pelo Francês pic.twitter.com/rjy3Q5poNP — globoesportecom (@globoesportecom) 14 января 2018 г.