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Владимиров: сборная Нигерии во время ЧМ-2018 будет базироваться в Ессентуках

Спорт
15 января, 14:43 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 15, января. /ТАСС

По словам губернатора, власти региона будут с двойным вниманием относиться к каждой команде, выбравшей для себя базы размещения на Кавказских Минеральных Водах

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СТАВРОПОЛЬ, 15 января. /ТАСС/. Сборная Нигерии по футболу во время чемпионата мира в России будет использовать тренировочную базу в Ессентуках. Об этом сообщил журналистам губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

"В 2018 году будет проходить чемпионат мира [по футболу], сборная Нигерии будет располагаться в Ессентуках", - сказал он.

По словам губернатора, власти региона будут с двойным вниманием относиться к каждой команде, выбравшей для себя базы размещения на Кавказских Минеральных Водах. "Надеюсь, ессентукский "Нарзан" позволит сборной Нигерии высоко подняться в турнирной таблице, но ни в коем случае не обыграть нашу сборную", - пошутил Владимиров.

Как ранее сообщал ТАСС, также тренировочными площадками в Железноводске интересовались национальные команды из Африки и Центральной Америки. В общей сложности на Кавказских Минеральных Водах были построены пять тренировочных баз: в Кисловодске, Ессентуках, Лермонтове и две базы в Железноводске.

Базы представляют собой стадионы с футбольным полем размером 110 м на 70 м, там предусмотрены административно- бытовые помещения с раздевалками и конференц-залом, трибуны на 500 мест и больше, а также парковочные места. Каждая площадка идет в паре с гостиницей, в которой спортсмены будут жить, тренироваться, а на матчи будут вылетать из аэропорта Минеральные Воды. Общая стоимость строительных работ составляет 790 млн рублей, из них 635 млн - средства федерального бюджета.

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