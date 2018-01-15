Федерация футбола Франции отстранила судью от работы за удар игрока "Нанта" во время матча

ТАСС, 15 января. Федерация футбола Франции (FFF) временно отстранила судью Тони Шапрона от работы за удар игрока во время матча 20-го тура чемпионата страны между "Нантом" и ПСЖ. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

На 90-й минуте воскресной встречи во время атаки парижан защитник "Нанта" Диего Карлос задел Шапрона, в результате чего арбитр упал на газон. Судья в ответ ударил футболиста ногой. После этого Шапрон поднялся и показал Карлосу вторую желтую карточку. Кроме того, он назначил штрафной удар в пользу ПСЖ.

Шапрон ранее был назначен главным судьей матча 21-го тура французского первенства "Анже" - "Труа", который пройдет 17 января. FFF отстранила его от обслуживания этой встречи. Решение о будущем судьи будет принято по итогам расследования. В ближайшие дни он предстанет перед дисциплинарным комитетом французской футбольной лиги.

В воскресенье парижский клуб одержал гостевую победу со счетом 1:0 и продолжает лидировать в таблице чемпионата. "Нант" занимает пятое место.