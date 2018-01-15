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Федерация футбола Франции отстранила судью от работы за удар игрока "Нанта" во время матча

Спорт
15 января, 14:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, января. /ТАСС

Шапрон ударил игрока "Нанта" Диего Карлоса во время матча с ПСЖ, после чего удалил футболиста с поля

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ТАСС, 15 января. Федерация футбола Франции (FFF) временно отстранила судью Тони Шапрона от работы за удар игрока во время матча 20-го тура чемпионата страны между "Нантом" и ПСЖ. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

На 90-й минуте воскресной встречи во время атаки парижан защитник "Нанта" Диего Карлос задел Шапрона, в результате чего арбитр упал на газон. Судья в ответ ударил футболиста ногой. После этого Шапрон поднялся и показал Карлосу вторую желтую карточку. Кроме того, он назначил штрафной удар в пользу ПСЖ.

Шапрон ранее был назначен главным судьей матча 21-го тура французского первенства "Анже" - "Труа", который пройдет 17 января. FFF отстранила его от обслуживания этой встречи. Решение о будущем судьи будет принято по итогам расследования. В ближайшие дни он предстанет перед дисциплинарным комитетом французской футбольной лиги.

В воскресенье парижский клуб одержал гостевую победу со счетом 1:0 и продолжает лидировать в таблице чемпионата. "Нант" занимает пятое место.

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