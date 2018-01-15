Шишкарев: вопрос о назначении первого вице-президента ФГР не требует срочного решения

МОСКВА, 15 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Вопрос о назначении нового первого вице-президента Федерации гандбола России (ФГР) будет решен в рабочем порядке, он не требует срочного вмешательства. Об этом ТАСС заявил президент организации Сергей Шишкарев.

11 января с поста первого вице-президента ФГР был уволен Андрей Лавров, который занимал данную должность с 2011 года. Как сообщил ТАСС генеральный директор федерации Лев Воронин, такое решение связано с прогулами Лаврова. Сам Лавров в беседе с корреспондентом ТАСС заявил, что увольнение стало для него полной неожиданностью.

"Я почти три года возглавляю федерацию и с огромным уважением отношусь к заслугам Андрея Ивановича Лаврова как гандболиста. Он трехкратный олимпийский чемпион, уникальный человек, один из лучших гандболистов ушедшего столетия. Мы снимаем шляпу перед всеми его спортивными заслугами, но сейчас речь идет о работнике офиса, о сотруднике федерации. Как работника Андрея Ивановича мы за все эти годы не увидели и не почувствовали", - заявил Шишкарев.

"Такое решение было принято в связи с тем, что у нас ограниченный бюджет и с тем, что нам нужны работники, менеджеры, управленцы, которые будут заниматься делом, а не будут "пассажирами". В ситуации с Андреем Ивановичем вполне справедливо встал вопрос о выполнении трудового законодательства, о соблюдении элементарных этических норм. Не может человек, который получает немаленькую зарплату, в офисе не появляться, не работать, это дурной пример для всех остальных, это элементарное пренебрежение корпоративной культурой", - добавил глава ФГР.

"Мы подумаем над тем, кто должен занять эту должность. Мне нужен авторитетный, боевой, сильный заместитель, который будет ежедневно заниматься работой. Этот вопрос будет решаться в рабочем порядке, он не требует срочного вмешательства", - заключил Шишкарев.