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Эдуард Субоч выдвинут кандидатом в президенты Российской шахматной федерации

Спорт
15 января, 15:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, января. /ТАСС

Кандидатуру чемпиона СССР по прыжкам на лыжах с трамплина выдвинуло собрание шахматистов Ростовской области

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ТАСС, 15 января. Чемпион СССР по прыжкам на лыжах с трамплина Эдуард Субоч зарегистрирован кандидатом в президенты Российской шахматной федерации (РШФ). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что 48-летнего Субоча выдвинуло собрание шахматистов Ростовской области. Он также является обладателем Кубка СССР по прыжкам на лыжах с трамплина, участником Олимпийских игр 1988 года в Калгари.

Выборы президента РШФ пройдут 3 февраля в Москве во время XIII съезда Российской шахматной федерации. В настоящее время главой РШФ является Андрей Филатов, который также будет участвовать в новых выборах.

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