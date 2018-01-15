Эдуард Субоч выдвинут кандидатом в президенты Российской шахматной федерации

ТАСС, 15 января. Чемпион СССР по прыжкам на лыжах с трамплина Эдуард Субоч зарегистрирован кандидатом в президенты Российской шахматной федерации (РШФ). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что 48-летнего Субоча выдвинуло собрание шахматистов Ростовской области. Он также является обладателем Кубка СССР по прыжкам на лыжах с трамплина, участником Олимпийских игр 1988 года в Калгари.

Выборы президента РШФ пройдут 3 февраля в Москве во время XIII съезда Российской шахматной федерации. В настоящее время главой РШФ является Андрей Филатов, который также будет участвовать в новых выборах.