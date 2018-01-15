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Хоккеистка Шибанова поедет на апелляционные слушания в CAS

Спорт
15 января, 15:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, января. /ТАСС

Заседание состоится в конце января

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Анна Шибанова

Анна Шибанова

© Руслан Шамуков/ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Защитник хоккейного клуба "Агидель" Анна Шибанова, отстраненная Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Олимпиадах, будет присутствовать на слушаниях по своему иску к МОК в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

Спортсменка была наказана за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. 9 января CAS сообщил о регистрации апелляций 42 российских спортсменов, отстраненных комиссией МОК за аналогичные нарушения на Играх в Сочи. В их числе восемь российских хоккеисток, включая Шибанову. Слушания исков пройдут в период с 22 по 31 января.

"Я буду лично присутствовать на слушаниях, которые пройдут в конце января", - сказала Шибанова.

Шибанова в составе сборной России стала шестой на Олимпиаде-2014.

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Допинг Олимпиада-2018 Допинг-скандал вокруг российского спорта Отстранение России от участия в Олимпиаде-2018
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