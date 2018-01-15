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Гарт: саночники Демченко и Иванова, отстраненные от ОИ-2018, приедут на слушания в CAS

Спорт
15 января, 15:31 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Заседание состоится в период с 22 по 31 января

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Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт

Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 15 января. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко и одна из ведущих представительниц данного вида спорта в стране Татьяна Иванова, пожизненно отстраненные Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Играх, будут присутствовать на слушаниях своих апелляций в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом сообщила ТАСС президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт.

Дисциплинарная комиссия МОК во главе со швейцарцем Денисом Освальдом 20 декабря рассмотрела дела Демченко и Ивановой на предмет нарушения ими антидопинговых правил во время Олимпиады-2014, а уже 22 декабря МОК вынес решение об их пожизненном отстранении от участия в Олимпийских играх и лишении наград с Игр в Сочи. 5 января Демченко и Иванова подали иски в CAS. слушания по ним пройдут в период с 22 по 31 января.

"Альберт Демченко и Татьяна Иванова будут принимать непосредственное участие в слушаниях в CAS, - заметила Гарт. - Я тоже буду в эти дни в Лозанне. Я не буду участвовать в слушаниях в качестве свидетеля, просто хочу поддержать Альберта и Татьяну".

Участник семи Олимпиад Демченко на Играх-2014 завоевал две серебряные медали - в личном турнире и в эстафете, в активе Ивановой серебро в эстафете. Сразу после окончания Олимпиады в Сочи Демченко принял решение завершить карьеру спортсмена.

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Допинг Олимпиада-2018 Допинг-скандал вокруг российского спорта Отстранение России от участия в Олимпиаде-2018
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