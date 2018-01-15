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Решение о присутствии конькобежцев на слушаниях в CAS будет принято ближе к 25 января

Спорт
15 января, 15:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, января. /ТАСС

Заседания пройдут в период с 22 по 31 января

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Глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов

Глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов

© Руслан Шамуков/ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Решение о личном присутствии конькобежцев Ольги Фаткулиной, Александра Румянцева, Артема Кузнецова и Ивана Скобрева на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) будет принято ближе к 25 января. Об этом ТАСС рассказал глава Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов.

Ранее Фаткулина, Румянцев, Кузнецов и Скобрев были пожизненно отстранены Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи. 9 января CAS сообщил о регистрации апелляций 42 российских спортсменов, в том числе от четырех конькобежцев. Слушания пройдут в период с 22 по 31 января.

"Пока непонятно, будут ли спортсмены лично участвовать в слушаниях. Посоветуемся с адвокатами - если будет необходимость, то ребята приедут. Первые три дня будут общие слушания, затем - индивидуальные. Решение о присутствии спортсменов будет принято ближе к индивидуальным слушаниям", - сказал Кравцов.

Двукратный призер Игр 2010 года Скобрев уже завершил карьеру, три других конькобежца еще являются действующими спортсменами. В общей сложности сборная России лишилась пяти золотых, восьми серебряных и одной бронзовой медали с Олимпиады-2014. Всего МОК аннулировал результаты на Играх в Сочи и отстранил от участия в Олимпиадах 43 российских спортсменов.

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