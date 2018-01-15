Гендиректор ФК "Тосно": нападающий Марков хочет перейти в московское "Динамо"

МОСКВА, 15 января. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Нападающий клуба Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) "Тосно" Евгений Марков хочет перейти в московское "Динамо". Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба из Ленинградской области Евгений Матюшенко.

Ранее Матюшенко сообщил ТАСС о том, что "Тосно" принял предложение московского "Динамо" по трансферу 23-летнего футболиста.

"В данный момент мы ждем, не вмешается ли "Зенит" в ход переговоров. Сам Евгений заинтересован в подписании контракта с московским "Динамо", все условия согласованы, но у клуба из Санкт-Петербурга есть опция выкупа за ту же сумму, что предложил московский клуб. Все будет зависеть от "Зенита", в самое ближайшее время дальнейшая судьба Маркова должна определиться", - сказал Матюшенко.

Марков является воспитанником санкт-петербургского "Зенита", выступал за вторую команду клуба (30 матчей, 6 голов) и за красноярский "Енисей" на правах аренды в сезоне-2014/15 (17, 4). В "Тосно" перешел в мае 2016 года и с тех пор забил 21 гол в 55 матчах.